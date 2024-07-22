Китай і Філіппіни уклали угоду про мирне співіснування у Південнокитайському морі
У неділю, 21 липня, уряд Філіппін оголосив про укладення угоди з Китаєм, яка, як вони сподіваються, покладе край протистоянню у спірних водах Південнокитайського моря
Про це повідомляє Associated Press.
Філіппіни контролюють мілину Другого Томаса, яку вони називають Аюнгін, але Китай також претендує на неї, що призводить до все більш ворожих зіткнень у морі.
Домовленості було досягнуто після низки зустрічей між дипломатами обох країн та обміну дипломатичними нотами. Це стало переломним моментом після кількох інцидентів, які викликали побоювання щодо ескалації конфлікту, в який можуть бути втягнуті Сполучені Штати.
Хоча подробиці угоди не були оприлюднені, міністерство закордонних справ Філіппін заявило, що обидві сторони погоджуються на деескалацію ситуації в Південнокитайському морі та врегулювання розбіжностей шляхом діалогу. Водночас вони підкреслили, що угода не завдасть шкоди позиціям одна одної в регіоні.
Угода з Філіппінами може дати надію на те, що Китай зможе укласти подібні домовленості з іншими країнами, що претендують на території в Південнокитайському морі. Однак, залишається невідомим, як довго ця угода триватиме і чи буде вона успішно реалізована.
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У понеділок, 17 червня, берегова охорона Китаю повідомила про зіткнення китайського судна з філіппінським вантажним кораблем поблизу спірних островів Спратлі в Південнокитайському морі.
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