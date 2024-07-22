Китай і Філіппіни уклали угоду про мирне співіснування у Південнокитайському морі

Про це повідомляє Associated Press.

Філіппіни контролюють мілину Другого Томаса, яку вони називають Аюнгін, але Китай також претендує на неї, що призводить до все більш ворожих зіткнень у морі.

Домовленості було досягнуто після низки зустрічей між дипломатами обох країн та обміну дипломатичними нотами. Це стало переломним моментом після кількох інцидентів, які викликали побоювання щодо ескалації конфлікту, в який можуть бути втягнуті Сполучені Штати.

Хоча подробиці угоди не були оприлюднені, міністерство закордонних справ Філіппін заявило, що обидві сторони погоджуються на деескалацію ситуації в Південнокитайському морі та врегулювання розбіжностей шляхом діалогу. Водночас вони підкреслили, що угода не завдасть шкоди позиціям одна одної в регіоні.

Угода з Філіппінами може дати надію на те, що Китай зможе укласти подібні домовленості з іншими країнами, що претендують на території в Південнокитайському морі. Однак, залишається невідомим, як довго ця угода триватиме і чи буде вона успішно реалізована.