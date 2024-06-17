Китай заявив про зіткнення свого судна з філіппінським вантажним кораблем у Південнокитайському морі
У понеділок, 17 червня, берегова охорона Китаю повідомила про зіткнення китайського судна з філіппінським вантажним кораблем поблизу спірних островів Спратлі в Південнокитайському морі
Про це повідомляє Associated Press.
За даними китайської берегової охорони, філіппінський суховантаж увійшов у спірні води біля Другої мілини Томаса, підводного рифу на островах Спратлі, проігнорувавши "неодноразові урочисті попередження Китаю ... і небезпечно наблизилося до китайського судна, яке перебувало у звичайному режимі навігації, непрофесійно, що призвело до зіткнення".
"Філіппіни несуть повну відповідальність за це", - йдеться в заяві берегової охорони Китаю.
Натомість Філіппіни заявили, що мілина, яка лежить менш ніж за 370 кілометрів від їхнього узбережжя, знаходиться в межах їхньої міжнародно визнаної виключної економічної зони.
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30 квітня міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро-молодший заявив про підготовку нової стратегії для протидії Китаю в Південнокитайському морі.
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