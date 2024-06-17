Китай заявив про зіткнення свого судна з філіппінським вантажним кораблем у Південнокитайському морі

Про це повідомляє Associated Press.

За даними китайської берегової охорони, філіппінський суховантаж увійшов у спірні води біля Другої мілини Томаса, підводного рифу на островах Спратлі, проігнорувавши "неодноразові урочисті попередження Китаю ... і небезпечно наблизилося до китайського судна, яке перебувало у звичайному режимі навігації, непрофесійно, що призвело до зіткнення".

"Філіппіни несуть повну відповідальність за це", - йдеться в заяві берегової охорони Китаю.

Натомість Філіппіни заявили, що мілина, яка лежить менш ніж за 370 кілометрів від їхнього узбережжя, знаходиться в межах їхньої міжнародно визнаної виключної економічної зони.