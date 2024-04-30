Філіппіни готують нову стратегію для протидії Китаю у Південнокитайському морі, - Bloomberg
У вівторок, 30 квітня, міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро-молодший заявив про підготовку нової стратегії для протидії Китаю в Південнокитайському морі
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми переосмислюємо нашу стратегію, природно, з метою запобігання пораненням і, по-друге, захисту гідності нашої країни", - заявив він, додавши, що у Філіппін є "цілий ряд варіантів", аби протидіяти Китаю.
Водночас він наголосив, що Філіппіни не відмовляться від присутності на Другій Томасовій мілині "й не підуть на жодні компроміси, які можуть скомпрометувати позицію щодо прав у цьому регіоні".
За словами Теодоро, Китай став "більш напористим" і "більш помітним не лише в західній частині Філіппінського моря, але й на східному узбережжі".
"Така поведінка може бути пов'язана з поточними військовими навчаннями Філіппін зі США, відомими як Balikatan", - додав він.
- 30 квітня повідомлялось, що берегова охорона Китаю відігнала філіппінський корабель зі спірних вод в Південнокитайському морі поблизу мілини Скарборо.
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