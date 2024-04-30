Китай відігнав корабель Філіппін зі спірних вод

Про це інформує Arabiya News, посилаючись на китайські державні ЗМІ.

Вказано, що інцидент стався у понеділок, 30 квітня. Окрім філіппінського корабля берегової охорони, Китай вигнав ще одне судно.

Протягом останніх місяців Пекін і Маніла неодноразово вступали в конфлікт через затоплений риф, який, за словами Філіппін, перебуває в їхній виключній економічній зоні, але Китай вважає його своєю власністю. Обидві сторони неодноразово обмінювалися звинуваченнями щодо агресивних маневрів поблизу нього, втім, напруження зросло після того, як Філіппіни встановили міцніші дипломатичні та військові зв'язки зі США.