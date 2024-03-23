Берегова охорона Китаю обстріляла з водометів філіппінський цивільний човен
Берегова охорона Китаю застосувала водомети проти цивільних філіппінських човнів у спірній зоні Південнокитайського моря вранці 23 березня. Судно зазнало значних пошкоджень
Про це повідомляє CNN.
За даними збройних сил Філіппін (AFP), філіппінське цивільне судно отримало значні пошкодження від водомету.
AFP також звинуватила берегову охорону Китаю у виконанні "небезпечного маневру", перетнувши носову частину вантажного судна перед використанням водомету. Зазначається, що згодом Китай встановив плавучі бар'єри, щоб "запобігти подальшому проникненню будь-яких суден".
Судно берегової охорони Філіппін оточили корабель берегової охорони Китаю та два кораблі китайської "морської міліції", повідомило агентство.
Судно було "ізольовано від катера постачання через безвідповідальну та провокаційну поведінку морських сил Китаю, які продемонстрували зневагу до Конвенції про міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі", - заявив речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела.
Сутичка сталася лише через кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив зобов’язання Вашингтона захищати доступ Філіппін до водного шляху, на який претендує Китай.
Довідково. Пекін і Маніла давно змагаються за Другу мілину Томаса, яка розташована приблизно за 200 км від узбережжя філіппінського острова Палаван. У 1990-х роках Філіппіни посадили на мілину застаріле транспортне судно військово-морських сил часів Другої світової війни під назвою BRP Sierra Madre, щоб допомогти захистити свої права на територію. Зараз корабель – це здебільшого іржаві уламки, а екіпаж – філіппінські морські піхотинці, які чергують. Недавні зіткнення відбулися, коли Філіппіни намагалися поповнити сили на Сьєрра-Мадре.
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У вівторок, 5 березня, Філіппіни заявили, що четверо членів їхнього екіпажу були поранені унаслідок застосування Китаєм водометів під час військової місії з поповнення запасів у Південнокитайському морі.
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У п'ятницю, 8 березня, міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро наказав військовим перейти на нову стратегію захисту території та економічних інтересів країни після зіткнення з кораблями КНР у спірних водах.
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У вівторок, 19 березня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Маніли розкритикував провокаційні дії Китаю в Південнокитайському морі, заявивши, що вони порушують права Філіппін.
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