Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Берегова охорона Китаю обстріляла з водометів філіппінський цивільний човен

Берегова охорона Китаю обстріляла з водометів філіппінський цивільний човен

23 березня, 2024 субота
10:56
Світ Пожежа на поромі в Бохолі, Філіппіни, 18 червня 2023 р.

Берегова охорона Китаю застосувала водомети проти цивільних філіппінських човнів у спірній зоні Південнокитайського моря вранці 23 березня. Судно зазнало значних пошкоджень

Про це повідомляє CNN.

За даними збройних сил Філіппін (AFP), філіппінське цивільне судно отримало значні пошкодження від водомету.

AFP також звинуватила берегову охорону Китаю у виконанні "небезпечного маневру", перетнувши носову частину вантажного судна перед використанням водомету. Зазначається, що згодом Китай встановив плавучі бар'єри, щоб "запобігти подальшому проникненню будь-яких суден".

Судно берегової охорони Філіппін оточили корабель берегової охорони Китаю та два кораблі китайської "морської міліції", повідомило агентство.

Судно було "ізольовано від катера постачання через безвідповідальну та провокаційну поведінку морських сил Китаю, які продемонстрували зневагу до Конвенції про міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі", - заявив речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела.

Сутичка сталася лише через кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив зобов’язання Вашингтона захищати доступ Філіппін до водного шляху, на який претендує Китай.

Довідково. Пекін і Маніла давно змагаються за Другу мілину Томаса, яка розташована приблизно за 200 км від узбережжя філіппінського острова Палаван. У 1990-х роках Філіппіни посадили на мілину застаріле транспортне судно військово-морських сил часів Другої світової війни під назвою BRP Sierra Madre, щоб допомогти захистити свої права на територію. Зараз корабель – це здебільшого іржаві уламки, а екіпаж – філіппінські морські піхотинці, які чергують. Недавні зіткнення відбулися, коли Філіппіни намагалися поповнити сили на Сьєрра-Мадре.

  • У вівторок, 5 березня, Філіппіни заявили, що четверо членів їхнього екіпажу були поранені унаслідок застосування Китаєм водометів під час військової місії з поповнення запасів у Південнокитайському морі.

  • У п'ятницю, 8 березня, міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро наказав військовим перейти на нову стратегію захисту території та економічних інтересів країни після зіткнення з кораблями КНР у спірних водах.

  • У вівторок, 19 березня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Маніли розкритикував провокаційні дії Китаю в Південнокитайському морі, заявивши, що вони порушують права Філіппін.

Теги:
Китай
Філіппіни
Читайте також:
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
20 березня, 2024 середа
Пам'яті Нострадамуса
оркі росіяни полон
22 березня, 2024 п'ятниця
Росія готує нові резерви для майбутніх наступів: ISW назвав один нюанс
На фото: Таїсія Повалій на виборах у Росії
20 березня, 2024 середа
Колишня ОПЗЖ заблокувала законопроєкт про позбавлення зрадників звання народних артистів, - ЗМІ
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.28
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 березня
11:30
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
ФСБ затримала підозрюваних у теракті в Підмосков'ї й каже, що ті тікали до України
11:09
Володимир Зеленський
"Найскладніше досі у Харкові": Зеленський про відновлення української енергетики після атаки РФ 22 березня
11:00
Новини компаній
PIN-UP і Forbes Ukraine запустили грантову програму для прифронтових бізнесів
10:55
Ексклюзив
вежа завали Антополь
"Бійці знають, що це рятує життя, а українці кожен раз думають, що це не про них", - волонтерка Корчинська закликає освоїти навички тактичної медицини
10:55
Оновлено
США вдарили по підземних сховищах зброї єменських хуситів
10:29
Сенат США
Сенат США ухвалив бюджет на суму $1,2 трлн і запобіг "шатдауну"
10:28
ЗНО
Абітурієнти зможуть зареєструватися на НМТ через Дію
10:05
OPINION
Сергій Фурса
Перед тим, як ненавидіти США, подумайте, де б ми були без них
09:52
Дмитро Ярош
"Офіційно заявляю: це не ми": Ярош спростував причетність українських військових до теракту у Підмосков'ї
09:50
Ілюстративне фото
Ворог вночі вдарив по Мирнограду на Донеччині: є постраждала
09:40
Огляд
Коли (не) буде краще, куди зникають боги і справа не в діагнозі – 5 книг про те, як повернути собі смак життя
09:36
Оновлено
фейк
"Данілов підтвердив причетність Києва до теракту в Підмосковʼї": черговий фейк Росії
09:29
Ексклюзив
командир роти 71-ї ОЄБр розповів про успішний штурм ворожих позицій на Запоріжжі
Напружена ситуація на Запорізькому напрямку: речник "Легіону Свободи" Денисов розповів про штурми ворога та будівництво фортифікацій
09:18
Оновлено
Атака на Харків 22 березня
Росія атакувала Україну "шахедами": у Харкові є постраждалі
09:15
Меню з підписом Ейнштейна продали на аукціоні у Британії
08:57
Оновлено
корабель рф
Росія завела усі свої кораблі в Чорному морі до пунктів базування
08:26
Білий дім: Поки Конгрес зволікає, Путін користується кожним моментом для ударів по Україні
08:19
втрати окупантів
Значні втрати армії РФ можуть призвести до зміни керівництва Кремля, - ексміністр оборони Канади
08:08
сили ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 31 ворожий БПЛА
08:05
OPINION
Вадим Денисенко
Теракт у РФ з вбивством 50 людей — це Каширське шосе-2
07:55
Оновлено
дрони-камікадзе
У РФ заявили про перехоплення безпілотників над 4 областями
07:44
Оновлено
втрати окупантів
Понад 1000 військових, 36 артсистем і 12 танків: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:26
окупанти орки
Ознаки підготовки операції РФ з оточення Харкова наразі відсутні, - ISW
06:49
ООН: 2,2 мільярда людей у світі не мають доступу до чистої води
06:39
Україна Японія
Уряд Японії виділив Україні $230 млн для відновлення сільського господарства
06:24
Керівник Моссаду Давід Барнеа
Очільник Моссаду прилетів до Катару для обговорення перемир'я і звільнення заручників у Газі
05:59
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
В ISW назвали причину масштабної атаки Росії на енергосистему України
04:40
росія - китай
Австралія і Британія розкритикували Китай через політику щодо Гонконгу та Росії
04:12
війна з росією нафта безпілотник
У Самарській області РФ горить НПЗ Роснафти, - ЗМІ
03:16
Еммануель Макрон
У Кремлі пригрозили Парижу ядерним ударом: Макрон відреагував
02:48
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У Білому домі відмовилися коментувати позицію США щодо ударів України по НПЗ у РФ
01:52
блокування кордону, Польща
Антиукраїнська партія "Конфедерація" увійшла у трійку за популярністю у Польщі, - опитування
01:24
ІДІЛ
Західні спецслужби підтверджують відповідальність Ісламської держави до терактів у Москві, - ЗМІ
00:56
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН засудив масштабні удари РФ по енергооб'єктах України 22 березня
00:28
пожежа в "Крокус Сіті холі", Мосва
Білий дім відкинув причетність України до теракту у Москві
2024, п'ятниця
22 березня
23:10
ДніпроГЕС
У Запоріжжі відновили рух легкових авто греблею ГЕС
22:52
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Стрілянина в Москві: МЗС та ГУР заявили про непричетність України
22:24
Оновлено
світло
В Одесі через російську атаку впровадили екстрені відключення світла. 160 тис. людей вже зі світлом
22:16
Системи ППО та безпілотники: Британія оголосила про виділення пакета допомоги Україні вартістю понад $75 млн
22:15
Молодіжна збірна України
Україна обіграла в товариському матчі олімпійську збірну Марокко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV