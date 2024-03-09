Філіппіни переходять на нову оборонну стратегію на тлі напруженості в Південнокитайському морі

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми розвиваємо нашу здатність захищати й охороняти всю нашу територію і виняткову економічну зону, щоб гарантувати, що наш народ і всі прийдешні покоління філіппінців зможуть вільно пожинати плоди природних ресурсів, які по праву належать нам", - наголосив Теодоро.

У виданні пояснили, що концепція комплексної оборони архіпелагу, представлена міністром оборони в січні, є частиною зусиль, спрямованих на підвищення військового потенціалу країн Південно-Східної Азії та координацію зусиль уряду, спрямованих на те, щоб громадяни та філіппінські компанії могли безперешкодно розвідувати природні ресурси у винятковій економічній зоні Філіппін (EEZ).

Згідно із заявою, опублікованою в суботу в офісі президента, ця стратегія була "прийнята адміністрацією Маркоса в рамках її загальнодержавного підходу до вирішення морської суперечки з Китаєм".

"Це стратегічна дія, яка не потребує постійних директив для її здійснення", - підкреслив міністр оборонного відомства.

Довідково: Філіппіни мають виняткову економічну зону, яка охоплює 2 263 816 кілометрів квадратних морських акваторій. країна претендує на EEZ у 370 км від своїх берегів.