Філіппіни переходять на нову оборонну стратегію на тлі напруженості в Південнокитайському морі
У п'ятницю, 8 березня, міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро наказав військовим перейти на нову стратегію захисту території та економічних інтересів країни після останнього зіткнення з кораблями КНР у спірних водах
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми розвиваємо нашу здатність захищати й охороняти всю нашу територію і виняткову економічну зону, щоб гарантувати, що наш народ і всі прийдешні покоління філіппінців зможуть вільно пожинати плоди природних ресурсів, які по праву належать нам", - наголосив Теодоро.
У виданні пояснили, що концепція комплексної оборони архіпелагу, представлена міністром оборони в січні, є частиною зусиль, спрямованих на підвищення військового потенціалу країн Південно-Східної Азії та координацію зусиль уряду, спрямованих на те, щоб громадяни та філіппінські компанії могли безперешкодно розвідувати природні ресурси у винятковій економічній зоні Філіппін (EEZ).
Згідно із заявою, опублікованою в суботу в офісі президента, ця стратегія була "прийнята адміністрацією Маркоса в рамках її загальнодержавного підходу до вирішення морської суперечки з Китаєм".
"Це стратегічна дія, яка не потребує постійних директив для її здійснення", - підкреслив міністр оборонного відомства.
Довідково: Філіппіни мають виняткову економічну зону, яка охоплює 2 263 816 кілометрів квадратних морських акваторій. країна претендує на EEZ у 370 км від своїх берегів.
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У вівторок, 5 березня, Філіппіни заявили, що четверо членів їхнього екіпажу були поранені унаслідок застосування Китаєм водометів під час військової місії з поповнення запасів у Південнокитайському морі.
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