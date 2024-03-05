Філіппіни заявили про атаку на своє судно з боку Китаю, 4 моряків поранено

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою оперативної групи Маніли у спірних водах, лобове скло філіппінського судна було розбите водометами, застосованими двома китайськими кораблями берегової охорони, в результаті чого екіпаж отримав поранення.

Речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела заявив, що судно "зіткнулося з небезпечними маневрами та блокуванням з боку китайських суден берегової охорони та китайської морської міліції". За його словами, зіткнення призвело до "незначних структурних пошкоджень" філіппінського корабля.

Натомість берегова охорона Китаю заявила, що вжила "заходів контролю відповідно до закону проти філіппінських кораблів, які незаконно вторглися у водні простори" поблизу рифу Реней, також відомого як "Друга мілина Томаса".

У заяві також зазначається, що філіппінські судна навмисно зіткнулися з китайськими кораблями, проігнорувавши попередження.

Днем раніше президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що його країна продовжуватиме двосторонні переговори з Китаєм для вирішення їхньої суперечки в Південнокитайському морі, але розкритикував "модель агресії" в спірних водах.

Посол ЄС на Філіппінах Люк Верон заявив, що він стурбований "маневрами та блокуванням" китайських кораблів, "спрямованими проти філіппінських суден".

Він повторив заклик ЄС до всіх сторін дотримуватися арбітражного рішення 2016 року, яке анулювало широкомасштабні морські претензії Китаю. Пекін відкинув це рішення.