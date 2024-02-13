Японія задля стримування Китаю надасть безпекову підтримку чотирьом країнам
Уряд Японії планує надати довгострокову безпекову підтримку Філіппінам, Індонезії, Малайзії і В’єтнаму, аби допомогти їм протидіяти зростаючій самовпевненості Китаю в Південнокитайському морі
Про це повідомляє NHK.
Для цього Японське агентство міжнародного співробітництва почало розробку 10-річної програми підтримки чотирьох країн Південно-Східної Азії, які в Токіо вважають пріоритетними з погляду регіональної безпеки.
Наразі японські представники узгоджують із урядами згаданих країн їх потреби для посилення власної морської безпеки. Минулого місяця така робота проводилась на Філіппінах та в Індонезії, а орієнтовно у квітні безпекові потреби будуть обговорювати з Малайзією і В’єтнамом.
Детальний план має бути готовий за рік, до березня 2025-го.
Впродовж терміну дії програми японська сторона має намір передати кожній країні-партнеру військове обладнання і техніку, зокрема, безпілотники, радарні системи та патрульні катери, а також допомогти з підготовкою персоналу служб морської охорони.
У Токіо вважають, що посилення можливостей чотирьох країн у сфері морської безпеки значно допоможе їм протистояти агресивним діям Китаю, що сприятиме довгостроковим безпековим інтересам і Японії.
Китай претендує на контроль майже над усім Південнокитайським морем і зазіхає на морські райони, що контролюються Філіппінами, Індонезією, Малайзією і В’єтнамом.
Три роки тому Пекін ухвалив закон, що дозволяє китайській береговій охороні застосовувати силу в спірних районах моря, після чого китайські кораблі почали діяти значно агресивніше й інші країни постійно перебувають у стані підвищеної готовності.
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