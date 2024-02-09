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Понад 80 літаків: США та ще 5 країн почали авіаційні навчання у Тихому океані

9 лютого, 2024 п'ятниця
07:03
Світ ВПС США KC-135T Stratotanker

На Гуамі розпочались багатонаціональні повітряні навчання Cope North під проводом США разом із 5 іншими країнами, включаючи Південну Корею, Японію, Австралію, Францію та Канаду для покращення спільної оперативності

Про це повідомляє Yonhap, з посиланням на військово-повітряні сили США.

З понеділка на базі ВПС Андерсен на Гуамі проходять щорічні навчання Cope North, у яких беруть участь понад 80 військових літаків і близько 3 тис. військовослужбовців із шести країн.

У перший день коаліція з 33 літаків, за участю двох південнокорейських транспортних літаків CN-235, влаштувала "прогулянку слонів", яка означає щільне формування літаків, які масово рулюють перед зльотом.

"Під час навчань ми прагнемо агресивно відпрацьовувати розосередження бойових повітряних сил і мобільних військово-повітряних сил спільно з усіма шістьма країнами-учасницями. Наша мережа альянсів і партнерств залишається основою глобальної безпеки", - сказав підполковник Девід Оверстріт.

Під час навчань, які триватимуть до 23 лютого, південнокорейські війська візьмуть участь у повітряній медичній евакуації, тренуваннях з десантування особового складу та вантажів, а також проведуть спільні польоти з французькими військами.

  • У Польщі з 12 лютого на дорогах країни з’явиться військова техніка у зв'язку з масштабними військовими навчаннями НАТО Steadfast Defender-24. Громадян закликають не публікувати фото пересування військ.
Теги:
Франція
Японія
військові
Південна Корея
Канада
Австралія
США
Військові новини
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