Через навчання НАТО на дорогах Польщі з'явиться військова техніка: людей просять не фіксувати переміщення
У Польщі з 12 лютого на дорогах країни з’явиться військова техніка у зв'язку з масштабними військовими навчаннями НАТО Steadfast Defender-24. Громадян закликають не публікувати фото пересування військ
Про це повідомив генеральний штаб Польщі.
Рух військової техніки буде присутній в майже усіх воєводствах, на автошляхах, швидкісних та національних дорогах із 12 лютого до кінця травня.
Таким чином буде відпрацьовуватись перекидання союзних військ, координація транскордонної діяльності.
Відомо, що військова поліція та підрозділи контролю дорожнього руху війська польського супроводжуватимуть та охоронятимуть колони.
Водночас у генштабі закликали громадян Польщі не оприлюднювати інформацію та фото із переміщеннями військової техніки, адже це може мати "негативні наслідки для системи безпеки та оборони".
- 18 січня у німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що НАТО планує провести масштабні навчання за сценарієм нападу Росії на Альянс.
- 19 січня повідомлялося, голова військового комітету НАТО Роб Бауер переконаний, що цивільне населення на Заході має готуватися до всебічної війни з Росією.
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