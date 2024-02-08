Через навчання НАТО на дорогах Польщі з'явиться військова техніка: людей просять не фіксувати переміщення

Про це повідомив генеральний штаб Польщі.

Рух військової техніки буде присутній в майже усіх воєводствах, на автошляхах, швидкісних та національних дорогах із 12 лютого до кінця травня.

Таким чином буде відпрацьовуватись перекидання союзних військ, координація транскордонної діяльності.

Відомо, що військова поліція та підрозділи контролю дорожнього руху війська польського супроводжуватимуть та охоронятимуть колони.

Водночас у генштабі закликали громадян Польщі не оприлюднювати інформацію та фото із переміщеннями військової техніки, адже це може мати "негативні наслідки для системи безпеки та оборони".