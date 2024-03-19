Блінкен заявив, що дії Китаю у Південнокитайському морі є провокаційними та порушують права Філіппін

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Блінкена, США та інші країни об'єдналися на підтримку Філіппін після того, як китайські кораблі заблокували філіппінські судна у спірних водах і розстріляли з водометів. Він також наголосив, що світ розглядає дії Китаю в Південнокитайському морі як порушення міжнародного права.

"Ми поділяємо стурбованість діями КНР, які загрожують нашому спільному баченню вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, в тому числі в Південно-Китайському морі", - заявив він на зустрічі в з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало.

У вівторок, 5 березня, Філіппіни заявили, що четверо членів їхнього екіпажу були поранені унаслідок застосування Китаєм водометів під час військової місії з поповнення запасів у Південнокитайському морі.