Блінкен заявив, що дії Китаю у Південнокитайському морі є провокаційними та порушують права Філіппін
У вівторок, 19 березня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Маніли розкритикував провокаційні дії Китаю в Південнокитайському морі, заявивши, що вони порушують права Філіппін
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами Блінкена, США та інші країни об'єдналися на підтримку Філіппін після того, як китайські кораблі заблокували філіппінські судна у спірних водах і розстріляли з водометів. Він також наголосив, що світ розглядає дії Китаю в Південнокитайському морі як порушення міжнародного права.
"Ми поділяємо стурбованість діями КНР, які загрожують нашому спільному баченню вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, в тому числі в Південно-Китайському морі", - заявив він на зустрічі в з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало.
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У вівторок, 5 березня, Філіппіни заявили, що четверо членів їхнього екіпажу були поранені унаслідок застосування Китаєм водометів під час військової місії з поповнення запасів у Південнокитайському морі.
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У п'ятницю, 8 березня, міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро наказав військовим перейти на нову стратегію захисту території та економічних інтересів країни після зіткнення з кораблями КНР у спірних водах.
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