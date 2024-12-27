Макарівка не була в оточенні, ми часто потрапляємо в інформаційні пастки про ситуацію на лінії фронту, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Російсько-українська війна має певну нову складову. Зокрема, надмірну відкритість внаслідок широкого використання соціальних мереж. Жодна війна чи конфлікт перед російсько-українською війни не мали такої суттєвої OSINT-аналітики та інформаційної частини. Зараз умовно за $30 можна купити доступи до певних ділянок фронту, або супутникових даних й здійснювати аналіз соціальних мереж. Таким чином формувати картину поля бою, чим власне займаються наші й ворожі OSINT-аналітики. З одного боку, розуміння того, щоб відбувається на полі бою стає достатньо прозорим. Втім, реальний стан справ на кожній ділянці фронту залежить від того, як там воюють війська, які сили зосереджені, і які позиції утримують ті чи інші підрозділи на конкретній ділянці фронту", - пояснив Згурець.

Аналітик зауважив, що Макарівка насправді не була в оточенні, а підрозділи ЗСУ були завчасно звідти виведені. Він наголосив, що часто інформація, яка зʼявляється в публічному просторі не відповідає реальному стану справ на полі бою.

"Якщо говорити про скандал з DeepState, то там мова йшла про населені пункти Макарівка та Новосілка. На карті DeepState було показано, що Макарівка дійсно була оточена. Потім було пояснення від людей, які коментували цю ситуацію. За їхніми словами, там противник дійсно працює групами, а оточення українських підрозділів насправді не відбулося. Наші підрозділи звідти були виведені. Втім, інформаційне поле було сформоване саме картою DeepState. Часом ми потрапляємо в пастки такого певного інформаційного поля, яке часто не відповідає реальній ситуації на полі бою", - додав він.