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ГУР ліквідувало керівний склад 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ у Запорізькій області

Ксенія Золотова
27 грудня, 2024 п'ятниця
10:31
Війна з Росією

Завдяки співробітникам ГУР по скупченню російських офіцерів 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ у Запорізькій області та їхніх транспортних засобів завдано високоточного удару з HIMARS

Зміст

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

У відомстві заявили, що трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ "Таврія".

Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області. 

Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ "Таврія", СБС і тактична група "Тайфун" СБУ. 

"Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони", - звітували в ГУР. 

Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ: 

  • капітан Нагорний Дмитро Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;
  • капітан Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника  штабу з розвідки,
    начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;
  • капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.

Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки росіян.

  • На території економічної зони "Алабуга" в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
російська армія
ГУР
Запорізька область
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