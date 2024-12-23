ГУР: у Росії згорів склад із деталями до "шахедів" вартістю $16 млн
На території економічної зони "Алабуга" в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні
Про це повідомляє ГУР.
Зазначається, що у приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць БПЛА Shahed-136. За даними розвідки, все це згоріло.
Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у $16 млн.
"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії", - зазначили в ГУР.
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