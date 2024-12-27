Держоператор тилу назвав пріоритети на 2025 рік

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДОТ.

"ІТ-команди ДОТ не планують зупинятись – у пріоритеті на 2025 рік: запуск DOT-Chain Defense – модуля на основі DOT-Chain, який дозволить збирати потреби безпосередньо від бойових підрозділів у БПЛА, засобах радіоелектронної боротьби та розвідки, наземних роботизованих комплексах та наземних станціях керування. Це підвищить точність і ефективність забезпечення, оскільки військові самостійно обиратимуть засоби, що найкраще відповідають їхнім актуальним потребам. А вітчизняні виробники отримають чітке розуміння потреб ЗСУ, що дозволить їм оптимізувати виробничі потужності та покращувати якість продукції, отримуючи в режимі реального часу відгуки від військових щодо ефективності тих чи інших виробів. Реліз заплановано на першу половину 2025 року", - зазначили у пресслужбі.

Окрім цього, планується розширити функціонал щодо харчування: додати електронне меню розкладки та впровадити ведення обліку та звітності на рівні військових частин. Це дозволить не тільки підвищити рівень прозорості, а й – що не менш важливо – якість забезпечення військових продуктами харчування. Також у січні в DOT-Chain буде додано можливість військовим подавати онлайн-рекламації щодо термінів та якості постачання.

В ДОТ також планують провести Bug Bounty для DOT-Chain – контрольоване залучення білих хакерів для пошуку потенційних вразливостей системи. Такий підхід широко поширений у найбільших світових ІТ-компаніях та дозволяє превентивно виявляти можливі баги та інші вразливості.

Зазначається, що у наступному році буде впроваджена двофакторна автентифікація для всіх користувачів у системі DOT-Chain. Це дозволить підвищити рівень захищеності системи. Вона передбачає додатковий фактор підтвердження, який забезпечує більший захист від зламу.

Держоператор тилу також продовжить цифровізацію внутрішніх процесів за рахунок розвитку ERP-систем – програмного забезпечення, яке допомагає керувати всіма ключовими процесами (закупівлями, продажами, фінансами, кадрами, логістикою тощо) в одному місці.