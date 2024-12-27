Держоператор тилу назвав пріоритети на 2025 рік
Державний оператор тилу визначив пріоритети роботи на 2025 рік. Вони мають покращити систему забезпечення Сил оборони та оптимізувати внутрішню роботу агенції
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ДОТ.
"ІТ-команди ДОТ не планують зупинятись – у пріоритеті на 2025 рік: запуск DOT-Chain Defense – модуля на основі DOT-Chain, який дозволить збирати потреби безпосередньо від бойових підрозділів у БПЛА, засобах радіоелектронної боротьби та розвідки, наземних роботизованих комплексах та наземних станціях керування. Це підвищить точність і ефективність забезпечення, оскільки військові самостійно обиратимуть засоби, що найкраще відповідають їхнім актуальним потребам. А вітчизняні виробники отримають чітке розуміння потреб ЗСУ, що дозволить їм оптимізувати виробничі потужності та покращувати якість продукції, отримуючи в режимі реального часу відгуки від військових щодо ефективності тих чи інших виробів. Реліз заплановано на першу половину 2025 року", - зазначили у пресслужбі.
Окрім цього, планується розширити функціонал щодо харчування: додати електронне меню розкладки та впровадити ведення обліку та звітності на рівні військових частин. Це дозволить не тільки підвищити рівень прозорості, а й – що не менш важливо – якість забезпечення військових продуктами харчування. Також у січні в DOT-Chain буде додано можливість військовим подавати онлайн-рекламації щодо термінів та якості постачання.
В ДОТ також планують провести Bug Bounty для DOT-Chain – контрольоване залучення білих хакерів для пошуку потенційних вразливостей системи. Такий підхід широко поширений у найбільших світових ІТ-компаніях та дозволяє превентивно виявляти можливі баги та інші вразливості.
Зазначається, що у наступному році буде впроваджена двофакторна автентифікація для всіх користувачів у системі DOT-Chain. Це дозволить підвищити рівень захищеності системи. Вона передбачає додатковий фактор підтвердження, який забезпечує більший захист від зламу.
Держоператор тилу також продовжить цифровізацію внутрішніх процесів за рахунок розвитку ERP-систем – програмного забезпечення, яке допомагає керувати всіма ключовими процесами (закупівлями, продажами, фінансами, кадрами, логістикою тощо) в одному місці.
- У середині листопада Державний оператор тилу оголосив закупівлі харчування для ЗСУ на наступний рік. Очікувана вартість закупівель становить понад 20 млрд грн.
- Наприкінці листопада Держоператор тилу оголосив закупівлі речового майна для ЗСУ на 2025 рік.
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