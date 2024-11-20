Держоператор тилу оголосив закупівлі речового майна для ЗСУ на 2025 рік

Про це повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

"Завчасне планування закупівель на 2025 рік – це крок до покращення ефективності забезпечення ЗСУ. Міноборони також проводить реформу речового забезпечення, впроваджуючи нові елементи спорядження та екіпірування, які відповідають вимогам сучасного бою", - розповів він.

Орієнтовна вартість таких закупівель становить понад 2,5 млрд грн.

Держоператор тилу оголосив закупівлі на:

шарф-трубу літню

наколінники та налокітники тактичні бойові

костюм літній польовий

костюм літній польовий жіночий

штани до костюма літнього польового

сорочку бойову

черевики літні

кепі бойове

панаму літню

килим спальний польовий ізоляційний

спальний мішок

матрац

подушку

ковдру

Наголошується, що завчасне планування закупівель забезпечить своєчасне й безперебійне постачання речового майна для військових.

"Це також допоможе залучити нових постачальників до закупівель, адже виробники можуть заздалегідь планувати постачання сировини та фурнітури для виготовлення речового майна. Також довгострокові підписані контракти нівелюють ризики несвоєчасності постачання. А відповідно – гарантії для військових, що від держави вони отримають повне базове забезпечення майном", – додала директорка програми речового забезпечення ДОТ Вікторія Виноградова.

Раніше ДОТ презентував ринку зміни та плани щодо закупівель речового забезпечення на 2025 рік. Зокрема, потенційні постачальники ознайомились зі змінами умов контрактування та вимог для кваліфікації, особливостями спрощених процедур та рамкових угод в оборонних закупівлях.