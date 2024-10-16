ДОТ припинив роботу з постачальником для ЗСУ консервів, де замість м'яса виявили жир, шкіру й сухожилля
У середу, 16 жовтня, стало відомо, що Державний оператор тилу зупиняє співпрацю з постачальником для ЗСУ консервів
Про це повідомляє офіційний сайт Державного оператора тилу.
"ДОТ припиняє роботу з постачальником Трейд Граніт Інвест у Донецькій області та застосовує до нього оперативно-господарські санкції, чим забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців. Строк застосування санкцій може бути переглянутий в разі вжиття постачальником заходів, що підтверджують його доброчесність та спроможність належно виконувати договірні зобов'язання", - йдеться у повідомленні.
У ДОТ пояснили, що причина, чому зупинили співпрацю - це використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку.
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Виявлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами. Це ставить під сумнів в тому числі безпосередньо якість і самої продукції. Станом на сьогодні зразки цієї партії були відправлені на повторне лабораторне дослідження.
З 28 жовтня військовослужбовців забезпечуватимуть постачальники з сусідніх областей.
- 7 жовтня журналісти видання NGL.media розповіли, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони, схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.
- Пізніше у Міноборони відреагували на скандал з неїстівними консервами в ЗСУ.
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