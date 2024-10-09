"Неїстівна бридота": журналісти з'ясували, що в консервах для ЗСУ замість м'яса - жир, шкіра, сухожилля

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Це почалося ще влітку, коли до нас звернувся один з офіцерів ЗСУ, який зараз воює на Покровському напрямку. Він поскаржився на погану якість продуктів, які постачають до його батальйону і в армію в цілому. Найбільше нарікань було на консерви. Він надіслав нам посилку з десятьма різними м’ясними та рибними армійськими консервами, щоб ми в редакції їх скуштували. Після нашої дегустації висновки працівників редакції були такі: неїстівна, погана, несмачна, бридота", - повідомила Чип.

Висновки були суб’єктивні, тому редакція направила одну консерву, свинячу тушонку, до державної сертифікованої лабораторії, аби перевірити її якість.

"Фахівці лабораторії зробили висновок, що армійська тушонка, яку ми їм надали, неякісна, вона не відповідає державним стандартам. Фактично йдеться про підміну вмісту консерви: замість м’яса там рідина з жиром та грубою сполучною тканиною, це шкіра, залишки та сухожилля", - додала розслідувачка.

Під час розслідування вона з’ясувала, що партія неякісної тушонки, яку відправили до ЗСУ, налічувала 11 тис. бляшанок. Хоча на декларації якості від виробника на цю партію значилося, що якість підтвердила і перевірила лабораторія управління безпечності харчових продуктів Міноборони.

Фото: фото: NGL.media

"Саме це управління відповідає за якість продуктів, які постачаються нашим військовослужбовцям. На цю партію був позитивний висновок. Звичайно, ми звернулися до Міноборони з проханням прокоментувати цю ситуацію та надати експертний висновок їхньої лабораторії. Досі відповіді на мій запит немає", - сказала Єлизавета.

Виробником тушкованки є ТОВ "Ментеріка", що розташоване у Києві.

"Виробник дійсно займається м’ясом, хоча й не так давно. Фірма заснована три роки тому серійними реєстраторами, а виробництвом тушонки займається десь півтора року. Вони представлені на маркетплейсах, але серед їхньої продукції немає цієї тушонки. Тобто вони виробляють тушонку, але не цю. У мене є підозри, що ця тушонка виробляється спеціально для ЗСУ. Я дзвонила до виробника. Директор відповів, що в нього є всі документи, всі сертифікати якості, але показати їх не захотів і погрожував судом ", - розповіла журналістка-розслідувачка.