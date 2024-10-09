Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Неїстівна бридота": журналісти з'ясували, що в консервах для ЗСУ замість м'яса - жир, шкіра, сухожилля
Ексклюзив

"Неїстівна бридота": журналісти з'ясували, що в консервах для ЗСУ замість м'яса - жир, шкіра, сухожилля

Тетяна Нижник
9 жовтня, 2024 середа
17:51
Суспільство Їжа для військових має бути якісною

Журналістка- розслідувачка незалежного антикорупційного центру NGL.media Єлизавета Чип прокоментувала скандал з неїстівними консервами для ЗСУ

Зміст

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Це почалося ще влітку, коли до нас звернувся один з офіцерів ЗСУ, який зараз воює на Покровському напрямку. Він поскаржився на погану якість продуктів, які постачають до його батальйону і в армію в цілому. Найбільше нарікань було на консерви. Він надіслав нам посилку з десятьма різними м’ясними та рибними армійськими консервами, щоб ми в редакції їх скуштували. Після нашої дегустації висновки працівників редакції були такі: неїстівна, погана, несмачна, бридота", - повідомила Чип.

Висновки були суб’єктивні, тому редакція направила одну консерву, свинячу тушонку, до державної сертифікованої лабораторії, аби перевірити її якість. 

"Фахівці лабораторії зробили висновок, що армійська тушонка, яку ми їм надали, неякісна, вона не відповідає державним стандартам. Фактично йдеться про підміну вмісту консерви: замість м’яса там рідина з жиром та грубою сполучною тканиною, це шкіра, залишки та сухожилля", - додала розслідувачка.

Під час розслідування вона з’ясувала, що партія неякісної тушонки, яку відправили до ЗСУ, налічувала 11 тис. бляшанок. Хоча на декларації якості від виробника на цю партію значилося, що якість підтвердила і перевірила лабораторія управління безпечності харчових продуктів Міноборони. 

Фото: фото: NGL.media


"Саме це управління відповідає за якість продуктів, які постачаються нашим військовослужбовцям. На цю партію був позитивний висновок. Звичайно, ми звернулися до Міноборони з проханням прокоментувати цю ситуацію та надати експертний висновок їхньої лабораторії. Досі відповіді на мій запит немає", - сказала Єлизавета.

Виробником тушкованки є ТОВ "Ментеріка", що розташоване у Києві.

"Виробник дійсно займається м’ясом, хоча й не так давно. Фірма заснована три роки тому серійними реєстраторами, а виробництвом тушонки займається десь півтора року. Вони представлені на маркетплейсах, але серед їхньої продукції немає цієї тушонки. Тобто вони виробляють тушонку, але не цю. У мене є підозри, що ця тушонка виробляється спеціально для ЗСУ. Я дзвонила до виробника. Директор відповів, що в нього є всі документи, всі сертифікати якості, але показати їх не захотів і погрожував судом ", - розповіла журналістка-розслідувачка.

  • 7 жовтня журналісти видання NGL.media розповіли, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони, схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.
  • Пізніше у Міноборони відреагували на скандал з неїстівними консервами в ЗСУ.
Теги:
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
Економіка
Читайте також:
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
Автор Оксана Ліховід
8 жовтня, 2024 вiвторок
Незрозуміло, чому ми залишаємо окупантам промислові об'єкти в робочому стані, - військовий експерт Снєгирьов
заморозки
Автор Катерина Єсікова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Наталка Діденко попередила про різке похолодання та сильні дощі в Україні: коли чекати
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
8 жовтня, 2024 вiвторок
На тлі повільного надходження F-16 Франція робить цікавий і важливий крок. Колонка Сергія Згурця
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
9 жовтня
18:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:34
ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мессі принизив ПСЖ у розмові з футболістом із Бельгії
18:21
Наталка Діденко
Якою буде температура та де можливі локальні дощі: прогноз Наталки Діденко на 10 жовтня
18:19
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Чи зможуть росіяни форсувати річку Оскіл: пояснює майор запасу НГУ Гетьман
18:18
Російські окупанти в Криму
У ЗСУ розповіли, коли РФ може розпочати штурми на Запорізькому напрямку та як готується до цього
18:17
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ, військові
Наприкінці жовтня армія РФ може сконцентруватись на Покровську, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов
18:16
Міг-31К
У Білорусь вперше з квітня 2023 року прилетів російський Міг-31К, - Гаюн
18:12
Верховна Рада
Рада ухвалила законопроєкт, який завершує процедуру ратифікації Римського статуту
18:00
OPINION
Про символізм шести лямів у матраці
17:58
Катерина Садурська
Українка Садурська з національним рекордом стала чемпіонкою світу з фрідайвингу
17:50
Володимир Зеленський
Формула миру з пунктами справедливого завершення війни буде готова у листопаді, - Зеленський
17:49
Пресреліз
Проєкт Leave no one behind partnership у Львові
Проєкт Leave no one behind partnership: вчителі здобувають знання, яких бракує в освітніх програмах
17:47
TikTok
У США на TikTok подали до суду за завдання шкоди психічному здоровʼю підлітків
17:31
Ексклюзив
Микола Точицький
Точицький назвав напрями роботи, на яких зосередиться Мінкульт
17:30
Мобілізація, повістки
"Повістка ТЦК": уряд зобов'язав пошту маркувати рекомендовані листи
17:19
Рамзан Кадиров і Хамзат Чимаєв
"Продав душу терористичному диктатору": ексчемпіон UFC розкритикував бійця, який дружить з Кадировим
17:12
Евакуація мирного населення
На Сумщині оголосили про примусову евакуацію 497 дітей
17:00
Ексклюзив
окупанти рф орки
Найближчим часом росіяни розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", - військовий експерт Коваленко
16:58
Україна конфіскувала іноземне судно, яке незаконно заходило у порти Криму
16:55
гроші
Цього року держава компенсувала підприємцям 224 млн грн за працевлаштування ВПО
16:53
В Україні підпалювачку авто військових засудили до 6 років ув'язнення
16:48
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
"Можливість виправити невтішний початок": Ребров зробив заяву перед надважливими матчами Ліги націй
16:38
Саміт ЄС, Емманюель Макрон
Заради іміджу Франції: Макрон засмучений, що події "Емілі в Парижі" перенесли до Риму
16:32
Ексклюзив
Роберт Фіцо, Денис Шмигаль
Заяви Фіцо щодо України розходяться з його ж діями, - політолог Дулеба
16:23
ЗСУ
Міноборони розробило вимоги до тентів для ЗСУ та запросило виробників подавати заявки на постачання
16:20
Ексклюзив
ЗСУ зміцнюють оборонні рубежі на Дніпропетровщині, - Інформаційний спротив
16:17
Оновлено
журналіст
Українська правда заявила про тиск із боку Офісу президента, Потураєв прокоментував
16:12
Партнерський матеріал
Що робити, якщо МСЕК вимагає гроші від пацієнта за встановлення групи інвалідності: пояснення адвоката
16:07
Огляд
Марк Рютте
Заяву про відставку привіз до короля на велосипеді: що відомо про нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте
16:07
OPINION
Влада обирає кешбек, а не рівні правила гри на ринку
16:07
Сергій Гнезділов
ДБР затримало військовослужбовця Гнезділова, який публічно оголосив про СЗЧ
16:05
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти вдарили по району житлової забудови Харкова
15:47
Оновлено
Україна та Хорватія підписали угоду про співпрацю в оборонній промисловості та розмінуванні
15:44
У Білорусі росте соціальна напруга
У МКС заявили, що можуть притягнути Білорусь до відповідальності за участь у депортації українських дітей
15:35
"Ситуація змінюється буквально за години": в ОТУ "Луганськ" розповіли про бої в Торецьку
15:34
У Києві покажуть роботи переможців World Press Photo 2023
15:33
Кирило Буданов
Буданов брав участь в операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, - ГУР
15:24
OPINION
"Богородиця" зі Золотоноші. Хто така Ганна Фесун і як вона скотилась до шахрайства?
15:13
Роберт Фіцо
"Одержимі дияволом": Фіцо назвав журналістів "кровожерливими виродками" та припустив посилення контролю ЗМІ
14:44
У Литві встановили "зуби дракона" на мосту до Калінінградської області РФ
Литва встановила "зуби дракона" на мосту до Калінінградської області РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV