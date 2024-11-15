Держоператор тилу розпочав закупівлю харчування для ЗСУ на 2025 рік: передбачено низку змін

Про це повідомила пресслужба державної агенції.

Там зазначили, що цьогоріч торги оголосили заздалегідь, ще в листопаді, щоб гарантувати сталість постачання для військовослужбовців.

"Забезпечення військових належним харчуванням – це не лише питання здоров'я та комфорту, а й фактор, який безпосередньо впливає на моральний стан і бойову ефективність наших захисників. Ми повинні надати військовослужбовцям високоякісне та різноманітне харчування, зокрема через покращення його якості та впровадження сучасних стандартів і новітніх технологій. Ми продовжуємо вдосконалювати всі аспекти тилового забезпечення, щоб армія мала все необхідне для ефективного виконання бойових завдань", – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Наразі першим етапом торги оголошено за поточною логістичною моделлю, яка передбачає, що постачальник самостійно визначає виробників товарів для ЗСУ. Водночас у новому договорі вже передбачено низку змін:

деталізація описів продуктів,

розширення об’єктів аудитів та перевірок,

оновлення вимог до транспортування,

перегляд штрафних санкцій.

Другим етапом планується оголошення проведення закупівель за новою пілотною моделлю, яку реалізують для 5 областей: Київської, Вінницької, Житомирської, Черкаської та Кіровоградської. Цього тижня вже було оголошено рамкові угоди на сигнальні торги для виробників за окремими категоріями, а саме овочі й фрукти, ковбасні вироби, м'ясо, молочні вироби та риба.

"Саме ці категорії товарів були обрані як такі, що потребують підвищеної уваги у питанні якості", - пояснили в ДОТ. У жовтні Міноборони повідомило, що з 2025 року для ЗСУ збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо.

Наразі ДОТ обирає контрагентів для подальшої кваліфікації та проведення сигнальних торгів, які заплановані на середину грудня.