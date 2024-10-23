З наступного року для ЗСУ збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів
З 2025 року для Збройних сил України збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що це стало можливим після того, як Міноборони збільшило терміни їх закупівлі. Відповідні зміни зафіксовані в оновлених "Періодах поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування".
"Адаптовуємо наші закупівельні процеси під умови війни. Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу", – підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати оновлені правила з початку 2025 року.
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