Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів харчування для військових
Відтепер військовим не потрібно роздруковувати і підписувати паперові документи для замовлення продуктів - вони можуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Відповідний наказ підписав міністр оборони України Рустем Умєров. У відомстві кажуть, що новація дозволить підписувати видаткові накладні, акти, рекламації в електронній системі без дублювання в паперовому вигляді.
"Кваліфікований електронний підпис є одним із ключових кроків для DOT-Chain - інноваційної IT-системи, розробленої "Державним оператором тилу" для управління тиловим забезпеченням ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков вважає, що ця ініціатива, суттєво прискорить процеси забезпечення українських захисників та зменшить ризик помилок, пов'язаних з людським фактором.
"Завдяки цьому наказу паперової тяганини стане менше, а замовлення продуктів харчування в армії буде швидшим та ефективнішим", - додала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
- Міністерство оборони України й Державна митна служба за результатами аудитів з березня по липень цього року підрахували, що ЗСУ не надійшла гуманітарна допомога на 171,78 млн грн.
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