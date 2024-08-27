Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів харчування для військових 

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідний наказ підписав міністр оборони України Рустем Умєров. У відомстві кажуть, що новація дозволить підписувати видаткові накладні, акти, рекламації в електронній системі без дублювання в паперовому вигляді.

"Кваліфікований електронний підпис є одним із ключових кроків для DOT-Chain - інноваційної IT-системи, розробленої "Державним оператором тилу" для управління тиловим забезпеченням ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков вважає, що ця ініціатива, суттєво прискорить процеси забезпечення українських захисників та зменшить ризик помилок, пов'язаних з людським фактором.

"Завдяки цьому наказу паперової тяганини стане менше, а замовлення продуктів харчування в армії буде швидшим та ефективнішим", - додала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.