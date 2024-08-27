Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів харчування для військових 

Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів харчування для військових 

Юлія Лаврук
27 серпня, 2024 вiвторок
10:50
Технології Війна з Росією

Відтепер військовим не потрібно роздруковувати і підписувати паперові документи для замовлення продуктів - вони можуть використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) на первинних документах

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідний наказ підписав міністр оборони України Рустем Умєров. У відомстві кажуть, що новація дозволить підписувати видаткові накладні, акти, рекламації в електронній системі без дублювання в паперовому вигляді.

"Кваліфікований електронний підпис є одним із ключових кроків для DOT-Chain - інноваційної IT-системи, розробленої "Державним оператором тилу" для управління тиловим забезпеченням ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков вважає, що ця ініціатива, суттєво прискорить процеси забезпечення українських захисників та зменшить ризик помилок, пов'язаних з людським фактором.

"Завдяки цьому наказу паперової тяганини стане менше, а замовлення продуктів харчування в армії буде швидшим та ефективнішим", - додала заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

  • Міністерство оборони України й Державна митна служба за результатами аудитів з березня по липень цього року підрахували, що ЗСУ не надійшла гуманітарна допомога на 171,78 млн грн.

Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Військові новини
Рустем Умєров
Читайте також:
Артем Дмитрук з предстоятелем УПЦ Московського патріархату Онуфрієм
Автор
24 серпня, 2024 субота
Нардеп Дмитрук вважає за необхідне "прибрати з календаря" День Незалежності
засновник Telegram Павло Дуров
Автор Віталій Бесараб
25 серпня, 2024 неділя
Ймовірно, Павло Дуров сам здався у Франції, - журналістка Лазарєва
Народний депутат України Артем Дмитрук
Автор
26 серпня, 2024 понедiлок
Підозра Дмитруку: в Раді наголосили, що не відправляли нардепа в закордонне відрядження
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.15
    Купівля 41.15
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.81
    Продаж 46.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
27 серпня
11:45
OPINION
Микола Княжицький
Російські війська все роблять через Telegram
11:42
електроенергія
Графіки відключень застосовуватимуть упродовж доби, діятимуть три та чотири черги: ситуація в енергосистемі 27 серпня
11:33
Мета - досягти найвищої межі орбіти Землі: SpaceX готується до запуску місії Polaris Dawn з 4 астронавтами на борту
11:32
Оновлено
Обстріл Кривого Рогу
РФ запустила "шахеди" та ракети по Україні: в Кривому Розі та на Запоріжжі є загиблі, у кількох областях вибухи
11:29
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Авіація була в повітрі усю ніч": кордон Білорусі перетнули щонайменше 6 "шахедів", - Гаюн
11:16
Ймовірно через влучання блискавки: в Одесі загорівся купол чоловічого монастиря 
11:11
Брати Галлагери з гурту Oasis
Гурт Oasis возз’єднався після 15-річної перерви і оголосив про світовий тур 
11:00
НАТО
"Неодноразово залітали": у НАТО відреагували на "невідомий БПЛА", який знайшли у Польщі
10:53
Джейк Салліван
Радник США з національної безпеки Салліван прибув до Китаю: говоритиме про Україну
10:46
Ексклюзив
Згурець припустив, якою може бути відповідь України на російські удари
10:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:39
На фото: Олег Винник
Винник прокоментував життя за кордоном: "Нікуди не тікав, щоб кудись повертатись"
10:35
Обстріл Кривого Рогу
Внаслідок нічної атаки РФ загинули 4 людини, 16 постраждали, - Зеленський
10:31
світло
У Києві працюють над тим, щоб графіки відключень світла були прогнозовані, - заступник голови КМДА
10:20
На фото: Мерая Кері
У співачки Мераї Кері в один день померли мама і сестра
10:16
Готував удари по шпиталях та аеродромах: СБУ затримала підозрюваного
10:12
Джо Байден
"Дух українського народу ніколи не буде зломлений": Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні 26 серпня
10:07
Вибух
Росіяни зранку атакували Богодухів на Харківщині: постраждали троє цивільних
10:03
На фото: Квентін Тарантіно
Квентін Тарантіно назвав "один з найкращих фільмів, які коли-небудь бачив". Це мультик
10:00
Норвегія
Служби безпеки семи країн ЄС попередили Норвегію про загрозу від Росії у енергосекторі
10:00
Партнерський матеріал
З цивільного життя на фронт і назад: історія громадської діячки зі Львівщини, яка стала аеророзвідницею
09:59
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни атакують цілодобово: офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
09:55
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Нічна атака РФ: сили ППО вночі знищили 5 ворожих ракет та 60 дронів
09:44
Пожежа на нафтобазі у Ростовській області: росіяни понад 9 діб не можуть загасити вогонь
09:36
дрон, БПЛА
Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами: є поранені, пошкоджені будинки
09:36
Сергій Ребров
Ребров оголосив склад збірної України на матчі Ліги націй у вересні
09:35
грузія
Керівна партія "Грузинська мрія" хоче оголосити православ'я державною релігією, - опозиційні ЗМІ
09:23
Євросоюз обурений через нові заборони "Талібану" для афганських жінок
09:16
У Маріуполі окупанти хочуть перетворити "Азовсталь" на туристичний парк
08:57
Латвія, Білорусь, кордон
Очільники МЗС Литви та Латвії відвідали кордон з Білоруссю
08:50
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян на Одещині 26 серпня 2024 року
Найбільший обстріл України: журналісти підрахували, скільки коштувала атака 26 серпня для Росії
08:43
новини Львівщини
На кордоні між Іраном та Іраком вибухнули цистерни з паливом: є загиблий і поранені
08:37
електромобіль
Канада запровадить 100% мито на електромобілі з Китаю
08:36
Ексклюзив
Російський корабель тихоокеанського флоту
РФ має можливість запускати ракети з нового корабля у Каспію, - речник ВМС Плетенчук
08:17
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Війська РФ не припиняють штурмувати позиції ЗСУ на 10 напрямах фронту: за добу сталося 170 боєзіткнень
08:12
Чарльз Браун
Головнокомандувач США заявив, що ризик широкомасштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою" знизився, - Reuters
07:57
Камала Гарріс
Politico: перемовини про дебати між Гарріс і Трампом зайшли в глухий кут
07:50
смерть рашистським окупантам
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1280 військових, 12 танків і 120 БПЛА
07:29
Оновлено
Курськ
У Курську заявили про атаку безпілотників
07:21
полк Калиновського
У Білорусі планують визнати полк Калиновського терористичною організацією
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV