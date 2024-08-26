Аудит виявив, що українські військові не отримали гуманітарної допомоги на понад 170 млн грн, - Міноборони
Міністерство оборони України й Державна митна служба за результатами аудитів з березня по липень цього року підрахували, що ЗСУ не надійшла гуманітарна допомога на 171,78 млн грн
Про це йдеться на сайті оборонного відомства.
За даними Держмитслужби, митний контроль пройшли для потреб військових:
- 424 транспортні засоби;
- 476,23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості;
- 6,2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул.
Однак у відомстві не підтвердили факт підтвердження товарів Збройними силами.
Міністерство оборони скерувало до правоохоронних органів відповідні повідомлення, аби оцінити правомірність дій окремих посадових осіб за ознаками незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем.
Наразі триває розслідування.
- 10 серпня в Агенції оборонних закупівель заявили, що українські виробники отримали 70% серед нових контрактів на постачання зброї для ЗСУ.
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