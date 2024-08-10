В Агенції оборонних закупівель розповіли, скільки контрактів на зброю для ЗСУ припадає на виробників з України

Про це в інтерв'ю hromadske розповіла очільниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

За її словами, наразі укладено 20 прямих угод з великими компаніями. На зовнішньому ринку частки прямих угод зросли з 20% до 60%, порівняно з 2023 роком. На внутрішньому ринку наразі укладені виключно прямі контракти з виробниками.

Відповідаючи на запитання, яку частку з усіх нових контрактів становлять українські виробники, Безрукова зазначила, що на них припадає 70% угод. Відповідно імпорт - 30%.

Найчастіше на українському ринку закуповують дрони.

"Зараз у нас законтрактовано 350 тисяч БПЛА всіх можливих типів. Але дрони також контрактує Держспецзв`язок. Купуємо й інше, але… Я не хотіла б казати з міркувань безпеки, тому що коли прилітає у виробника - у мене всередині все аж стигне від жаху. Саме тому ми маємо диверсифікувати ризики. Україна повинна мати власне сильне виробництво, бо інакше це шлях у нікуди. Але водночас у нас обов'язково має бути частина імпорту. Допомога партнерів тут колосальна", - наголосила Безрукова.