Міноборони закупить в українського виробника наземні дрони-камікадзе: деталі

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Ми працюємо над тим, аби забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних літальних апаратів, а й наземних дронів-камікадзе, які мають стати потужним інструментом у руках наших військових. Ці дрони є важливою складовою нашої оборонної стратегії, оскільки вони можуть ефективно виконувати завдання з ураження ворога", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Крім того, Агенція оборонних закупівель також уклала угоду на постачання боєприпасів.

"Ми продовжуємо купувати в українських виробників найнеобхідніше озброєння для ЗСУ: від боєприпасів до сучасних технологічних рішень, як наземні дрони", — сказала своєю чергою директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Угоду на закупівлю озброєння укладено на понад 3,7 млрд грн.

У Міноборони підкреслили, що прагнуть впроваджувати новітні технології та підтримувати національну промисловість.