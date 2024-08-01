Міноборони закупить в українського виробника наземні дрони-камікадзе: деталі
Агенція оборонних закупівель при Міноборони уклала угоду з українським виробником на постачання наземних дронів-камікадзе
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Ми працюємо над тим, аби забезпечити стабільне постачання не лише безпілотних літальних апаратів, а й наземних дронів-камікадзе, які мають стати потужним інструментом у руках наших військових. Ці дрони є важливою складовою нашої оборонної стратегії, оскільки вони можуть ефективно виконувати завдання з ураження ворога", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Крім того, Агенція оборонних закупівель також уклала угоду на постачання боєприпасів.
"Ми продовжуємо купувати в українських виробників найнеобхідніше озброєння для ЗСУ: від боєприпасів до сучасних технологічних рішень, як наземні дрони", — сказала своєю чергою директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.
Угоду на закупівлю озброєння укладено на понад 3,7 млрд грн.
У Міноборони підкреслили, що прагнуть впроваджувати новітні технології та підтримувати національну промисловість.
- 1 серпня стало відомо, що Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів.
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