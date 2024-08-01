Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів
Оголошено початок тендеру на закупівлю безпілотників українського виробництва: це будуть супертехнологічні FPV-дрони
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників. За його словами, закуповуватимуть супертехнологічні FPV-дрони, які використовують машинний зір для донаведення на ціль.
"Як це працює? Пілот ідентифікує ціль, наводить на нього безпілотник - і дрон атакує навіть за відсутності сигналів. Тобто, навіть якщо оператор втрачає звʼязок із дроном, той сам може виконати завдання", - розповів міністр.
Федоров зазначив, що торги пройдуть через закритий модуль Prozorro, де приховано всю чутливу інформацію.
"Завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною їх купувати, а для українських виробників - це можливість збільшити свої прибутки та масштабуватися", - додав віцепрем’єр.
- 4 липня уряд ухвалив постанову, яка дозволяє державі закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro.
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