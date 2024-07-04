Держава зможе закуповувати дрони українських виробників через Prozorro, - Федоров
Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє державі закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro
Про це повідомляє віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, це сприятиме прозорості та збільшенню ефективності закупівель дронів.
"У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів", - написав Федоров.
Міністр також додав, що уся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу.
- Вперше уряд дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro у лютому. Тоді дозвіл стосувався масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matric. Тепер його розширили й на українських виробників.
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