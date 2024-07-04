Держава зможе закуповувати дрони українських виробників через Prozorro, - Федоров

Про це повідомляє віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, це сприятиме прозорості та збільшенню ефективності закупівель дронів.

"У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів", - написав Федоров.

Міністр також додав, що уся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу.