На тлі можливої заборони TikTok: китайський додаток RedNote став найпопулярнішим у США

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, RedNote є соціальною мережею і платформою електронної торгівлі в стилі Instagram. Стрибок інтересу до застосунку зумовлений можливою забороною на використання TikTok у США. Також існує варіант продажу TikTok китайською материнською компанією ByteDance американській фірмі.

"Ця правова невизначеність спонукала багатьох користувачів TikTok шукати альтернативні платформи, і RedNote стало популярним вибором", - йдеться у дописі.

Зазначається, що ця соціальна мережає дає змогу користувачам ділитися оглядами продуктів, порадами щодо способу життя та особистим досвідом за допомогою тексту, зображень і коротких відео, а також купувати товари безпосередньо через застосунок.

У грудні 2024 року RedNote налічував близько 300 млн щомісяця активних користувачів по всьому світу.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.

Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

20 квітня палата представників США ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону TikTok у США, якщо власник не продасть застосунок.

Пізніше стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подають до суду на США через законопроєкт, який передбачає заборону соцмережі у Штатах, якщо власник не продасть застосунок.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації.

Офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі в США.