Віцеспікер парламенту Словаччини говорив з Лавровим у Москві про війну в Україні

Про це заявило МЗС РФ, передає Интерфакс.

У заяві російського відомства йдеться, що Лавров "пояснив" Данко "першопричини українського конфлікту".

"Відбувся зацікавлений обмін думками з актуальних питань міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію в Україні. З російської сторони дано детальні пояснення першопричин і генезису конфлікту, підкреслено контрпродуктивність позиції "колективного Заходу", який продовжує "накачувати" київський режим озброєнням", - кажуть у МЗС РФ.

Також зазначено, що співрозмовники обговорили перспективи співробітництва Росії й Словаччини в торговельно-економічній сфері та "відзначили важливість відновлення діалогу парламентаріїв двох країн".