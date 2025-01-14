Віцеспікер парламенту Словаччини говорив з Лавровим у Москві про війну в Україні
Віцеспікер словацького парламенту Андрей Данко зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві, де говорив про війну в Україні
Про це заявило МЗС РФ, передає Интерфакс.
У заяві російського відомства йдеться, що Лавров "пояснив" Данко "першопричини українського конфлікту".
"Відбувся зацікавлений обмін думками з актуальних питань міжнародного порядку денного, включаючи ситуацію в Україні. З російської сторони дано детальні пояснення першопричин і генезису конфлікту, підкреслено контрпродуктивність позиції "колективного Заходу", який продовжує "накачувати" київський режим озброєнням", - кажуть у МЗС РФ.
Також зазначено, що співрозмовники обговорили перспективи співробітництва Росії й Словаччини в торговельно-економічній сфері та "відзначили важливість відновлення діалогу парламентаріїв двох країн".
- 14 січня стало відомо, що опозиційні партії Словаччини готують вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Роберта Фіцо, зокрема, через те, що він наближає зовнішню політику до РФ.
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