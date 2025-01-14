Патрушев заявив, що Молдова може припинити існування через "антиросійську політику". У Кишиневі відреагували
Помічник російського диктатора Путіна Микола Патрушев заявив, що Молдова через свою "антиросійську політику" може стати частиною іншої держави або припинити існування. Кишинів назвав такі висловлювання "неприпустимими"
Про це пише NewsMaker.
За словами Патрушева, провина за енергетичну кризу в Молдові лежить на Кишиневі. Помічник глави Кремля закликав молдовську владу "не обманювати ні себе, ні свій народ", а "визнати свої помилки і почати виправляти ситуацію".
"Я не виключаю, що агресивна антиросійська політика Кишинева призведе до того, що Молдова або увійде до складу іншої держави, або взагалі припинить своє існування", - сказав він.
Міністерство закордонних справ Молдови засудило заяву Патрушева, додавши, що вона спрямована на дестабілізацію в регіоні.
"Подібні заяви є неприпустимим втручанням у внутрішні справи нашої країни і спрямовані на дестабілізацію регіону. Молдова - суверенна держава, яка твердо йде шляхом демократії та європейської інтеграції, відповідно до волі своїх громадян", - відреагували у відомстві.
- Також Патрушев заявляв, що перемовини щодо війни в Україні мають вестися між РФ і США. У Центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували.
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