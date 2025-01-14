Патрушев заявив, що Молдова може припинити існування через "антиросійську політику". У Кишиневі відреагували

Про це пише NewsMaker.

За словами Патрушева, провина за енергетичну кризу в Молдові лежить на Кишиневі. Помічник глави Кремля закликав молдовську владу "не обманювати ні себе, ні свій народ", а "визнати свої помилки і почати виправляти ситуацію".

"Я не виключаю, що агресивна антиросійська політика Кишинева призведе до того, що Молдова або увійде до складу іншої держави, або взагалі припинить своє існування", - сказав він.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило заяву Патрушева, додавши, що вона спрямована на дестабілізацію в регіоні.

"Подібні заяви є неприпустимим втручанням у внутрішні справи нашої країни і спрямовані на дестабілізацію регіону. Молдова - суверенна держава, яка твердо йде шляхом демократії та європейської інтеграції, відповідно до волі своїх громадян", - відреагували у відомстві.