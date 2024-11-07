Державний оператор тилу розробив санкції проти недобросовісних постачальників
Державний оператор тилу розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами
Про це повідомила пресслужба державної агенції.
Санкції передбачають відмову від встановлення ділових відносин з ДОТ на майбутнє, як наслідок – дискваліфікацію у подальших закупівельних процедурах. Максимальний термін обмеження - 1 рік. Застосування обмежень визначатиме спеціально створена комісія з можливістю оскарження такого рішення протягом 5 днів.
"Застосування обмежувального заходу відбуватиметься через режим оперативно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України. Відповідно це слугуватиме додатковою мотивацією для постачальників щодо підвищення відповідального ставлення до забезпечення військовослужбовців ЗСУ", - пояснили в ДОТ.
Застосування обмежувальних заходів торкнеться тих постачальників, які:
- порушують антикорупційне/санкційне законодавство;
- постачають фальсифіковану або неякісну продукцію;
- мають низький відсоток постачання (SLA);
- надають підроблені документи на товари.
Передбачено, щоб рішення щодо застосування санкцій проти постачальника, а також розгляд його скарги на це рішення розглядали дві різні комісії. У ДОТ вважають, що це сприятиме відкритості та прозорості процесу.
- У жовтні журналісти видання NGL.media розповіли, що партію тушкованої свинини для ЗСУ, яку схвалила лабораторія військової частини А3466 Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони, схвалила поставку в ЗСУ майже 11 тис. бляшанок тушкованої свинини, яка непридатна до вживання.
- Пізніше Міноборони України звернулося до СБУ щодо перевірки можливих фальсифікацій документів постачальником харчових продуктів для армії.
- Актуальне
- Важливе