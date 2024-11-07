Державний оператор тилу розробив санкції проти недобросовісних постачальників

Про це повідомила пресслужба державної агенції.

Санкції передбачають відмову від встановлення ділових відносин з ДОТ на майбутнє, як наслідок – дискваліфікацію у подальших закупівельних процедурах. Максимальний термін обмеження - 1 рік. Застосування обмежень визначатиме спеціально створена комісія з можливістю оскарження такого рішення протягом 5 днів.

"Застосування обмежувального заходу відбуватиметься через режим оперативно-господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України. Відповідно це слугуватиме додатковою мотивацією для постачальників щодо підвищення відповідального ставлення до забезпечення військовослужбовців ЗСУ", - пояснили в ДОТ.

Застосування обмежувальних заходів торкнеться тих постачальників, які:

порушують антикорупційне/санкційне законодавство; постачають фальсифіковану або неякісну продукцію; мають низький відсоток постачання (SLA); надають підроблені документи на товари.

Передбачено, щоб рішення щодо застосування санкцій проти постачальника, а також розгляд його скарги на це рішення розглядали дві різні комісії. У ДОТ вважають, що це сприятиме відкритості та прозорості процесу.