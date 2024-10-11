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Міноборони просить СБУ перевірити постачальника неякісних продуктів для ЗСУ

Юлія Юліна
11 жовтня, 2024 п'ятниця
18:40
Кримінал ЗСУ

Міноборони України звернулося до СБУ щодо перевірки можливих фальсифікацій документів одним із постачальників харчових продуктів для армії

Зміст

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Таке рішення Міноборони ухвалило після оприлюднення журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних харчових продуктів до ЗСУ. Відомство ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника.

"За попередніми даними перевірки, в серпні 2024 року цей контрагент поставив до однієї з військових частин Сумської області консерви м'ясні стерилізовані "Свинина тушкована" із супроводжуючими документами, які мають ознаки можливої підробки. Зокрема, до пакета документів була включена копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Міноборони зазначило, що сповнене рішучості боротися з корупцією та фальсифікацією, які можуть поставити під загрозу безпеку військових, а тому розраховує на детальне розслідування ситуації правоохоронними органами.

Міноборони закликало громадян і ЗМІ повідомляти про будь-які факти неякісного постачання продуктів або інших можливих правопорушень, які можуть негативно вплинути на діяльність ЗСУ.

Теги:
Новини
СБУ
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
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