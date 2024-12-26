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Укренерго 27 грудня задіє пів черги відключень для побутових споживачів

Юлія Юліна
26 грудня, 2024 четвер
19:04
Енергетика електроенергія, відключення

У п'ятницю енергетики протягом 9 годин застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів в Україні

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, для побутових споживачів із 08:00 до 17:00 застосовуватимуть пів черги відключень, а для промисловості та бізнесу у вказані години діятимуть обмеження потужності.

Причиною тимчасового запровадження обмежень названо пошкодження енергообʼєктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в Укренерго.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
графік вимкнення світла
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