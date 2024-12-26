Укренерго 27 грудня задіє пів черги відключень для побутових споживачів

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Так, для побутових споживачів із 08:00 до 17:00 застосовуватимуть пів черги відключень, а для промисловості та бізнесу у вказані години діятимуть обмеження потужності.

Причиною тимчасового запровадження обмежень названо пошкодження енергообʼєктів унаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зазначили в Укренерго.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.