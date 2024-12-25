Нічна атака РФ: сили ППО знищили 59 ракет і 54 дрони
Протягом нічної атаки 25 грудня Росія запустила по території України 184 повітряні цілі. Оборонцям неба вдалося знищити 59 ракет і 54 безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
У ніч на 25 грудня окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.
Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 184 повітряних цілей противника, серед яких:
- 2 балістичні ракети KN-23 (район пуску – Воронезька обл.);
- 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску – Білгородська обл.);
- 12 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Волгоградська обл., Каспійське море);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Білгородська обл. РФ);
- 106 ударних БПЛА Shahed / дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ).
За попередніми даними, станом на 12:00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей: 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр", 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та 54 ворожих дронів. Також у ПС зазначили, що 52 БПЛА не досягли цілей (локаційно втрачені).
"Противник атакував об'єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження", – додали в Повітряних силах.
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ворог застосував проти України понад 70 ракет різних типів, а також більше ніж 100 безпілотників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.29
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе