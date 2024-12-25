Нічна атака РФ: сили ППО знищили 59 ракет і 54 дрони

Про це повідомляють Повітряні сили.

У ніч на 25 грудня окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 184 повітряних цілей противника, серед яких:

2 балістичні ракети KN-23 (район пуску – Воронезька обл.);

10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску – Білгородська обл.);

12 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

50 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Волгоградська обл., Каспійське море);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Білгородська обл. РФ);

106 ударних БПЛА Shahed / дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ).

За попередніми даними, станом на 12:00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей: 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр", 4 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 та 54 ворожих дронів. Також у ПС зазначили, що 52 БПЛА не досягли цілей (локаційно втрачені).

"Противник атакував об'єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження", – додали в Повітряних силах.