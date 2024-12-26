У низці регіонів України запровадили екстрені вимкнення світла
Уранці четверга, 26 грудня, Укренерго запровадило аварійні вимкнення електроенергії у низці областей України - стабілізаційні графіки не діють
Про аварійні вимкнення на Дніпропетровщині повідомляє ДТЕК.
Так, за наказом Укренерго були введені екстрені відключення електроенергії у Дніпрі та області.
"Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, о 06:37 Укренерго наказало Полтаваобленерго ввести 2 чергу графіків вимкнень. Уже за годину було отримано команду ввести ГАВ в об'ємі 20 МВт у Кременчуцькому районі області.
Крім цього, графіки аварійних відключень були застосовані для Сумської області. Проте вже з 08:00 вони були скасовані - почали діяти графіки погодинних відключень в обсязі півтори черги.
"До уваги пасажирів. У зв'язку з відключенням електроенергії рух тролейбусів призупинено", - повідомляє КП СМР "Електроавтотранс".
- У четвер, 26 грудня, графіки відключення електроенергії для побутових споживачів діятимуть з 08:00 до 21:00. Застосовуватимуть одну і півтори черги.
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