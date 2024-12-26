У низці регіонів України запровадили екстрені вимкнення світла

Про аварійні вимкнення на Дніпропетровщині повідомляє ДТЕК.

Так, за наказом Укренерго були введені екстрені відключення електроенергії у Дніпрі та області.

"Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, о 06:37 Укренерго наказало Полтаваобленерго ввести 2 чергу графіків вимкнень. Уже за годину було отримано команду ввести ГАВ в об'ємі 20 МВт у Кременчуцькому районі області.

Крім цього, графіки аварійних відключень були застосовані для Сумської області. Проте вже з 08:00 вони були скасовані - почали діяти графіки погодинних відключень в обсязі півтори черги.

"До уваги пасажирів. У зв'язку з відключенням електроенергії рух тролейбусів призупинено", - повідомляє КП СМР "Електроавтотранс".