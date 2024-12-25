Одна та півтори черги: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 26 грудня
У четвер, 26 грудня, графіки відключення електроенергії для побутових споживачів діятимуть з 08:00 до 21:00. Застосовуватимуть одну і півтори черги
Про це повідомляє Укренерго.
Відключення для побутових споживачів
• 08:00 – 17:00 – півтори черги відключень
• 17:00 – 21:00 – одна черга відключень
Промисловість і бізнес
• 07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
"Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.
У компанії також закликали до ощадливого споживання електроенергії, коли світло з’являється за графіком.
- Раніше в Укренерго повідомляли, що через масовану атаку, яку російська окупаційна армія здійснила на енергооб'єкти України 25 грудня, графіки погодинних вимкнень світла діятимуть до кінця доби.
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