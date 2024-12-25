Одна та півтори черги: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 26 грудня

Про це повідомляє Укренерго.

Відключення для побутових споживачів

• 08:00 – 17:00 – півтори черги відключень

• 17:00 – 21:00 – одна черга відключень

Промисловість і бізнес

• 07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

"Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.

У компанії також закликали до ощадливого споживання електроенергії, коли світло з’являється за графіком.