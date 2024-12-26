ВАКС заборонив продавати арештоване майно Медведчука, АРМА оскаржить рішення

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона зазначила, що рішення ВАКС, яке забороняє реалізацію арештованого майна, пов’язаного Медведчуком, зокрема, включає об’єкти, які вже були реалізовані АРМА через систему Prozorro.Продажі. Йдеться про автомобіль Maybach, годинники, картини, квадроцикли та багі на загальну суму понад 10,2 млн гривень.

"Згідно з ухвалою суду, заборону обґрунтовано можливими ризиками відчуження та зменшення вартості активів, що належать відповідачам або пов’язаним із ними компаніям. Суд вважає, що реалізація цих активів може унеможливити виконання судового рішення у випадку задоволення позовних вимог про їх стягнення в дохід держави", - йдеться у повідомленні.

Дума наголосила, що Агенство не лише здійснило продаж частини майна, а й спрямувало вторговані кошти до держбюджету України, а своїм рішенням ВАКС "ставить під сумнів законність проведення таких процедур у системі Prozorro.Продажі та підриває довіру до прозорого управління арештованими активами".

"Особливо дивним виглядає той факт, що суд не залучив Національне агентство до розгляду справи, хоча ВАКС був поінформований про те, що частина активів уже передана на потреби обороноздатності України під час війни. Зокрема, йдеться про літак Gulfstream G650 та гвинтокрил Bell-427, які було спрямовано на потреби Сил оборони України", - підкреслила голова АРМА.

Дума вказала, що наразі всі активні торги припинили, але АРМА готується оскаржувати ухвалу в апеляційній інстанції.