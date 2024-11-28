АРМА вторгувало понад 1 млн грн за 80 картин з колекції Медведчука
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало на аукціоні 80 картин з колекції колишнього народного депутата Віктора Медведчука: їх продали за понад один мільйон гривень
Про це інформує АРМА.
"Нацагентство успішно реалізувало вже 80 картин з арештованої колекції держзрадника Віктора Медведчука. Загальна сума реалізації колекції наразі становить 1 021 760 гривень", - йдеться у повідомленні.
Отримані кошти спрямують до національного бюджету.
В АРМА зазначили, що на Прозорро.Продажі триває процес реалізації ще 56 картин.
- АРМА 24 жовтня поінформувало, що виставить на продаж частину арештованих картин екснардепа Віктора Медведчука вартістю 4 мільйони гривень.
- Згодом стало відомо, що на аукціоні вдалося продати бурштиновий портрет Медведчука. За нього заплатили 6009 грн.
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