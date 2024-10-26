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АРМА виставить на продаж 136 картин з колекції Медведчука вартістю 4 млн грн

Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
02:02
Суспільство Віктор Медведчук

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставить на продаж частину арештованих картин екснардепа Віктора Медведчука вартістю 4 мільйони гривень

Зміст

Про це інформує АРМА. 

Вказано, що на продаж після незалежної оцінки виставлять 136 картин. 

"Оцінку проводив переможець обраний Комісією з реалізації в арештованих активів - ПП "ТЕНДЕР ОНЛАЙН". Уся колекція була розділена на дві частини. 149 картин - мають  культурну цінність та є дороговартісними, а 136 картин оцінено в майже 4 млн грн", - йдеться у повідомленні. 

Серед найдорожчих картин: 

  • 392, 5 тис. грн — Композиція з човнами (автор невідомий)
  • 374, 4 тис. грн — Полудень у Криму (автор - Вітіковський Лев)
  • 349 тис. грн — Трійка (автор - Стойлов Костянтин)
  • 284, 8 тис. грн — Коні (автор невідомий)
  • 170,1 тис. грн — Акт або іспанка (автор - Сергій Резніченко)
  • 170,1 тис. грн — Натюрморт зі стільцем (автор - Сергій Резніченко)
  • 175,8 тис. грн — Дівчина з кавуном (автор - Сергій Резніченко)
  • 107,3 тис. грн — Гірський пейзаж (автор - Михайло Сапатюк) 
  • 71,5 тис. грн — Кримський аромат (автор - Муравська Наталія)
  • 60,7 тис. грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій)
  • 54, 2 тис. грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий)

Водночас одним із найдешевших виявився портрет Медведчука. Його оцінили у 5,2 тис. грн.

"Кожну картину з фото та відповідною  оцінкою згодом можна буде побачити на "Прозорро. Продажі". Зауважимо, що за висновком експертів Національного художнього музею України, ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак, можуть бути реалізовані на аукціоні", - додали в АРМА. 

  • Наприкінці серпня АРМА виставило на Prozorro.Продажі колекцію наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука.
  • Станом на 7 вересня АРМА реалізувало на аукціоні на Prozorro.Продажі частину колекції наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука за майже 3,6 мільйона гривень. Серед них - із зображенням Оксани Марченко.
  • 15 жовтня АРМА реалізувало на аукціоні останній годинник екснардепа Віктора Медведчука за 285 тис. грн. 
Теги:
Новини
Україна
Віктор Медведчук
ProZorro
ProZorro.Продажі
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