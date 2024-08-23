АРМА виставило на продаж колекцію годинників Медведчука вартістю 10,6 млн грн
Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) виставило на Prozorro.Продажі колекцію наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука
Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
За її словами, загальна оцінка колекції становить 10,6 млн грн. Серед найдорожчих лотів: годинники "Breguet 4416К", "Patek Philippe" та "Dolce & Gabbana" оцінені у 1,8 млн грн, 1,2 млн грн та 1 млн грн відповідно.
Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн, а "Москва Кремль" - у 17,5 тис. грн, додала Дума.
Кошти, отримані від продажів, надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого будуть використані для закупівлі військових облігацій. В агенстві зазначили, що аукціони триватимуть 14 днів.
"Це чудова можливість для колекціонерів та поціновувачів коштовних годинників підтримати державу. Кожен охочий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, пов'язаних з державою-агресором", - додала Дума.
Переглянути лоти можна за посиланням.
- Раніше АРМА через систему Prozorro.Продажі реалізувало автотранспорт колишнього народного депутата від забороненої "ОПЗЖ" Віктора Медведчука вже на майже 3 млн грн.
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