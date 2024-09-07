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Головна Суспільство Частину колекції годинників Медведчука продали на аукціоні, серед них - із зображенням Оксани Марченко

Частину колекції годинників Медведчука продали на аукціоні, серед них - із зображенням Оксани Марченко

Ольга Бабишена
7 вересня, 2024 субота
00:44
Суспільство Віктор Медведчук та Оксана Марченко

Агентство з розшуку та управління активами реалізувало на аукціоні на Prozorro.Продажі частину колекції наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука за майже 3,6 мільйона гривень

Зміст

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, на аукціоні представлено 20 годинників. За вісім з них у перший день змагалися 18 учасників. 

Відтак, вдалося реалізувати: 

  • годинник "Patek Philippe" за 1 271 503 гривень (1 271 503 - стартова ціна)
  • годинник "Dolce & Gabbana" за 233 777 грн (219 136 грн - стартова ціна)
  • годинник "Москва Кремль" ­за 105 678 грн (17 474 грн - стартова ціна)
  • годинник "Rolex" за 700 001 грн (547 328 грн - стартова ціна)
  • годинник "Rolex" за 550 000 грн (416 583 грн - стартова ціна)
  • годинник "Cartier" за 200 001 грн (162 500 грн - стартова ціна)
  • годинник "Держрезерв України" 41 500 грн (2 597 грн - стартова ціна) 

Серед реалізованих годинників опинився також "Parmigiani Fleurier" із зображенням Оксани Марченко. Його продали за 485 000 грн (302 629 грн - стартова ціна). 

годинник "Parmigiani Fleurier" із зображенням Оксани Марченко

Фото: prozorro.sale

У АРМА вказали, що загалом за вісім годинників Медведчука вдалося отримати майже 3,6 мільйона гривень. Після надходження до держбюджету їх спрямують на купівлю військових облігацій. 

"Інші 12 годинників також буде реалізовано на аукціоні, про що буде повідомлено додатково", - додали в АРМА.  

  • Раніше АРМА через систему Prozorro.Продажі реалізувало автотранспорт колишнього народного депутата від забороненої "ОПЗЖ" Віктора Медведчука на майже 3 млн грн.
Теги:
Економіка
Україна
Оксана Марченко
Віктор Медведчук
ProZorro.Продажі
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