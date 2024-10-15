Останній годинник Медведчука продали на аукціоні за 285 тис. грн
Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) реалізувало на аукціоні останній годинник екснардепа Віктора Медведчука за 285 тис. грн
Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
Йдеться про наручний годинник "Dolce & Gabbana", що належав Медведчуку. За лот змагалися 4 учасник.
Олена Дума зазначила, що всі 20 годинників з колекції ексдепутата продані на аукціоні. Загальна сума від продажу колекції - понад 7 млн грн.
"АРМА успішно реалізувало всю колекцію годинників Медведчука. Кошти від продажу підуть на Сили оборони України - закупівлю військових облігацій", - додала Дума.
- Наприкінці серпня АРМА виставило на Prozorro.Продажі колекцію наручних годинників екснардепа Віктора Медведчука.
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