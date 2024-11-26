Бурштиновий портрет Медведчука продали на аукціоні
На аукціоні вдалося продати бурштиновий портрет колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Загалом Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпродало вже 70 картин із його колекції
Про це повідомив радник очільника АРМА Андрій Позняк.
Зазначається, що портрет продали за 6009 грн. Це навіть більше за стартову ціну, яка становила 5225 грн. Проте з усієї колекції Медведчука ця картина - одна з найдешевших.
"Що з цим "обʼєктом мистецтва" робитиме новий власник - поки що невідомо", - зазначив Позняк.
Кошти від реалізації усіх картин підуть на підтримку економіки України та обороноздатності держави.
- Нагадаємо, наприкінці жовтня АРМА виставило на Prozorro.Продажі 35 картин з колекції екснардепа Віктора Медведчука.
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