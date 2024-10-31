АРМА виставила на продаж 35 картин з колекції Медведчука

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Там зазначили, що від сьогодні організатор додаватиме нові лоти на Prozorro.Продажі, поки не буде виставлена вся частина колекції Віктора Медведчука, що складається зі 136 картин.

"Запрошуємо вас долучитися до аукціону, який відбудеться вже 13 листопада 2024 року, аби мати можливість стати власником цих унікальних картин", - додали в АРМА.