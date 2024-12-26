Експосадовцям Київпастрансу оголосили підозру у розкраданні 9 млн грн на держзакупівлях
Правоохоронці оголосили підозру експосадовцям Київпастрансу за привласнення 9 млн грн на державних закупівлях. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна
Про це повідомляє Національна поліція.
Серед підозрюваних колишній т. в. о. заступника гендиректора одного зі столичних комунальних підприємств, що спеціалізується на перевезенні пасажирів, його підлеглий – ексначальник Дирекції з будівництва та утримання об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури, а також директор фірми-підрядника.
Правоохоронці не називають імен затриманих, проте РБК-Україна з посиланням на джерела повідомило, що йдеться про Павла Кирилюка, який раніше був в.о. заступника гендиректора Київпастрансу та Юрія Курбаля – ексначальника Дирекції з будівництва та утримання об’єктів транспорту та допоміжної інфраструктури.
За даними слідства, для організації протиправної схеми заволодіння коштами Києва Павло Кирилюк у 2020 році вступив у змову з Юрієм Курбалем. Так, Кирилюк нібито ініціював процедуру закупівлі щодо реконструкції трамвайної лінії на прилеглій ділянці до Дарницького залізничного вокзалу Києва.
Правоохоронці додали, що для реалізації злочинного плану зловмисники залучили у спільники директора малого приватного підприємства.
"Відповідно до розробленої схеми, службові особи компанії-перевізника створили штучні умови для участі та перемоги у процедурі закупівлі підконтрольної фірми-підрядника. Приватне підприємство не мало у своєму штаті сертифікованих працівників для розробки необхідної проєктної документації по об'єкту, тому фігуранти підробили підписи експертів, після чого уклали договір між сторонами угоди", – зазначили правоохоронці.
За інформацією правоохоронців, після створення видимості законних підстав для перерахування коштів за документальне оформлення неіснуючих послуг майже 9 млн грн з бюджету Києва були перераховані на рахунки фірми-підрядника.
У ході слідства правоохоронці зібрали докази причетності трьох учасників групи. Так, колишньому т.в.о. заступника генерального директора компанії-перевізника та двом його спільникам повідомили про підозру за кількома статтями КК України:
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
За заволодіння коштами бюджету територіальної громади в особливо великих розмірах фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Правоохоронці затримали в Києві голову одеського осередку партії "Удар" Олександра Суханова. Його підозрюють у вимаганні хабаря $1 млн за вирішення "земельних питань" у КМДА.
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