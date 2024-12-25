У Києві затримали голову одеського осередку партії УДАР за підозрою у вимаганні хабаря $1 млн

Про це інформує Служба безпеки України.

Правоохоронці не називають імені затриманого, проте hromadske з посиланням на джерело повідомило, що йдеться про Олександра Суханова.

За матеріалами справи, в обмін на $1 млн політик гарантував бізнесмену, що йому здадуть в оренду на 25 років ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади.

У СБУ зазначили, до цього підприємець вже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно, проте посадовці відмовляли йому, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.

"Потім на очільника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на хабар у $1 млн. Задокументовано, що за цю суму фігурант "гарантував" погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали Суханова, коли йому передавали $900 тис. "авансу".

Затриманому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою з альтернативою застави у 38 млн грн.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.