Голові одеського осередку "УДАРу", підозрюваному у вимаганні $1 млн хабаря, обрали запобіжний захід
Солом’янський районний суд Києва у четвер, 26 грудня, обрав запобіжний захід голові одеського осередку "УДАРу" Олександру Суханову, якого підозрюють у вимаганні $1 млн хабаря
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
Вказано, що за клопотанням слідчих та прокурорів йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 37 млн гривень.
До цього Суханову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 25 грудня правоохоронці затримали в Києві голову одеського осередку партії "УДАР" Олександра Суханова під час отримання частини хабаря. В обмін на $1 млн політик гарантував бізнесмену, що йому здадуть в оренду на 25 років ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади.
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