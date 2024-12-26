Голові одеського осередку "УДАРу", підозрюваному у вимаганні $1 млн хабаря, обрали запобіжний захід

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Вказано, що за клопотанням слідчих та прокурорів йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 37 млн гривень.

До цього Суханову повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.