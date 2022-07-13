Танки Gepard, РСЗВ MARS, система ППО IRIS: ФРН оприлюднила список озброєння, яке передасть Україні
Німеччина передає Україні зенітні танки Gepard, реактивні системи залпового вогню MARS, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze та систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM
Список оприлюднено на сайті уряду ФРН.
Терміни постачання озброєння не розголошуються з міркувань безпеки.
До переліку увійшли:
30 зенітних танків GEPARD та близько 6000 зенітних боєприпасів,
1 система ППО IRIS-T SLM,
3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом,
3 САУ Panzerhaubitze 2000,
53 000 зенітних боєприпасів,
8 мобільних наземних РЛС та тепловізійних приладів,
4000 зенітних танкових боєприпасів,
10 автономних надводних дронів,
16 тягачів, 14 напівпричепів та 4 причепи,
43 розвідувальні дрони,
1 високочастотний пристрій з обладнанням,
10 захищених автомобілів,
7 глушилок,
8 електронних пристроїв захисту від дронів,
4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування,
65 холодильників для медикаментів,
1 пункт дезактивації транспортних засобів,
54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною),
100 000 аптечок,
3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини 2.
1 РЛС виявлення артилерії COBRA,
80 пікапів
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21 червня Олаф Шольц заявив, що повільні темпи постачання німецької зброї Києву пояснюються необхідністю навчання українських військових.
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