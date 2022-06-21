Про це Шольц заявив у інтерв'ю Merkur.de.

За його словами, українським військовим необхідний час, аби опанувати сучасні озброєння, аби використовувати їх максимально ефективно.

"Якщо ми постачаємо найсучасніші системи озброєння, такі як самохідні гаубиці або складні зенітні комплекси, солдати також повинні бути добре навчені, інакше ця зброя буде неефективною. Той, хто думає, що зброю можна купити у дилерів, як автомобілі, помиляється", - сказав Шольц.

Нагадаємо, 17 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що німецькі протиракетні системи та системи залпового вогню надійдуть в Україну вчасно.

21 червня стало відомо, що Німеччина та Словаччина не змогли узгодити постачання зброї Україні.

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