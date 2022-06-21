Шольц назвав причину повільних темпів постачання зброї до України
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що повільні темпи постачання німецької зброї Києву пояснюються необхідністю навчання українських військових
Про це Шольц заявив у інтерв'ю Merkur.de.
За його словами, українським військовим необхідний час, аби опанувати сучасні озброєння, аби використовувати їх максимально ефективно.
"Якщо ми постачаємо найсучасніші системи озброєння, такі як самохідні гаубиці або складні зенітні комплекси, солдати також повинні бути добре навчені, інакше ця зброя буде неефективною. Той, хто думає, що зброю можна купити у дилерів, як автомобілі, помиляється", - сказав Шольц.
- Нагадаємо, 17 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що німецькі протиракетні системи та системи залпового вогню надійдуть в Україну вчасно.
- 21 червня стало відомо, що Німеччина та Словаччина не змогли узгодити постачання зброї Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе