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Головна війна з Росією Німеччина та Словаччина не можуть узгодити постачання зброї Україні, - Business Insider

Німеччина та Словаччина не можуть узгодити постачання зброї Україні, - Business Insider

21 червня, 2022 вiвторок
11:40
війна з Росією Танк Leopard

Словаччина планувала передати Україні 30 танків Т-72. Однак німці, які мали натомість передати Братиславі танки Leopard, запропонували взамін надто мало

Про це пише видання Business Insider.

Угода, що була ініційована два місяці, зараз під загрозою зриву – Німеччина та Словаччина не можуть досягнути згоди. В Братиславі вважають, що 15 "леопардів", запропонованих Німеччиною замість трьох десятків Т-72, недостатньо для оборони Словаччини. Міністерство оборони Словаччини підтвердило – Братислава минулого тижня відхилила запропоновану угоду.
"Ми не можемо прийняти такі умови. Словаччина має 30 танків Т-72. Тому 15 основних бойових танків Leopard не можуть бути для нас заміною, адже нам потрібно 30 основних бойових танків для танкового батальйону. Тому ми ведемо переговори з нашими союзниками щодо пошуку додаткових форм підтримки України для протидії агресії Росії проти країни", – цитує видання речницю міноборони.

"Попри невеликі розміри Словаччини, вона відразу активно підтримала Україну. Окрім іншого озброєння на суму понад 150 мільйонів євро, Словаччина також передала Україні свій єдиний зенітно-ракетний комплекс С-300. Щоб Словаччина в результаті не залишилася незахищеною, Німеччина, Нідерланди та США зараз розмістили в країні НАТО загалом чотири ракетні системи Patriot. У рамках подібного кільцевого обміну Словаччина має намір передати Україні свої радянські винищувачі МіГ-29 і мати власний повітряний простір, захищений Польщею та Чехією", – йдеться в матеріалі.

  • Нагадаємо, 17 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що німецькі протиракетні системи та системи залпового вогню надійдуть в Україну вчасно.
  • Того ж дня Борис Джонсон у Києві пообіцяв, що Британія продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову підтримку

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