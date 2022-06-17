Німецькі протиракетні системи та системи залпового вогню надійдуть в Україну "вчасно", - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що німецька зброя, яку Берлін пообіцяв надати Україні для протистояння російським військам, прибуде вчасно
Про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA, повідомляє "Європейська правда".
На питання, чи зможе Україна отримати німецьку зброю вчасно, щоб переломити хід бойових дій на Донбасі, Шольц сказав: "Вона прибуде вчасно".
Німецький канцлер додав, що деякі країни вже два або три роки чекають на отримання зброї з Німеччини, і для швидшого постачання її Україні зараз вносяться зміни у відповідні протоколи.
"Конкретні речі, які ми можемо надати зараз, будуть надані після підготовки… без підготовки цю зброю використовувати не можна. Ми надамо протиракетні системи, здатні захистити Одесу і Київ. Також із Британією і США ми вирішили, що надамо реактивні системи залпового вогню", – зазначив Шольц.
- Німеччина раніше заявила про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.
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